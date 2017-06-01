巧克力洗刷冤名 這些好處讓你吃了不發胖

吃70%巧克力能助減肥又不發胖。(圖/達志影像/Shutterstock)

減肥的頭號敵人莫過於甜品了！但並非所有甜品都要列為拒絕往來戶，巧克力可是會助你減肥又不發胖！

據《ETNEWS新聞雲》報導，日本健康美容知識網站《LAR Life&Aging Report》有文章指出，吃巧克力多有好處，可以幫助減肥，但並非所有市面上的巧克力都同樣的效果，坊間巧克力多添加糖、奶，吃了同樣會胖，而文章中所指為可可含量70%以上的巧克力。

巧可力中的可可鹼有助於抑制脂肪堆積，而茶多酚可以助於脂肪燃燒，讓效果加倍！

其實在進行消化時，人體腸道裡的好菌會產生抑制脂肪囤積的短鏈脂肪酸，省飽足感持續較長的時間，同時刺激交感神經以促進燃燒脂肪。因此吃下純度70%以上的巧克力不但可以使瘦菌增加，可可含有的蛋白質也能改善便秘。

雖然巧克力裡含有脂肪，但硬脂酸並不容易讓人體吸收，因此不用擔心變胖及膽固醇過高。

建議民眾每日攝取25克的可可含量70%巧克力就已足夠，並且要減少攝取白巧克力，才能助減肥又不發胖。

(中時電子報)