趁端節偷誠實箱 竊賊嘆「剛吃完粽就被逮」
粽子剛吃完就「中獎」！基隆市余姓男子趁端午節還沒過完，竟將歪腦筋動到愛心商店的「誠實箱」，偷了酸痛貼布、精油、包包等物品，不料在轉身離去時，立刻被巡邏員警當場抓包，余男被抓時還感嘆：「才剛吃完粽子怎麼就馬上被逮了。」
余男5月31日凌晨3時許，行經基隆市七堵區崇智街的愛心商店時，看見放置在店裡的誠實箱而起了歹念，趁四下無人時偷取箱子裡的酸痛貼布、精油、包包、口罩及吸管，一轉身就被員警逮個正著。
警方調查，40歲余男有竊盜、毒品前科，之前就已經來偷過，這次趁端午節來偷竊，以為警方會疏於巡邏，所以在被逮捕時還懊惱表示「我才剛吃完粽子怎麼就被逮了」。
余男被訊問時供稱：「因為沒錢花用，看見愛心商店有機可趁才會下手行竊。」商店老闆到派出所領回物品時，余男還當面不斷請求老闆原諒，直說「以後不敢了。」
愛心商店老闆表示，因為考量到經濟有困難的民眾，所以設置誠實箱讓消費者衡量自己能力來投錢，若真的沒錢並跟老闆溝通過，也可以免費索取。不過余男是慣竊，先前就來偷過，破壞了誠實箱的美意，不予原諒，希望法院重判。
警方表示，因端午連假，民眾往返南北部者眾多，七堵派出所在深夜時段仍加強巡邏，將依竊盜罪嫌將余男移送法辦，並呼籲民眾連假期間仍需提防宵小，保護好自身財物。
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(中時)
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