歡慶女童軍節 200名女童軍齊聚重溫諾言

苗栗縣歡慶六一女童軍節，縣女童軍會理事長、縣長夫人蔡麗卿和220多名社區、國中小女童軍齊聚一堂，同唱「中華民國女童軍歌」並重溫諾言，表揚女童軍服務與榮譽精神，希望將完整慶祝典禮儀式及代表的精神傳遞給年輕一輩的女童軍。

苗栗縣女童軍節慶祝大會今天在縣立大同高中舉行，身兼苗栗縣女童軍會理事長的縣長夫人蔡麗卿及中華民國女童軍總會秘書長梁月櫻和220多名社區、國中、國小女童軍一起重溫諾言，歡唱「中華民國女童軍歌」及「榮譽在我心」。

會後規畫闖關活動，除了女童軍各項技能外，還加入結合數學、科學課程活動，讓孩子從做中學會課程原理。大同高中團隊特別訓練高中部學生擔任小隊輔及闖關關主，讓大哥哥、姊姊帶領學弟、學妹，大手牽小手，相當有意義。

1958年6月1日在台北正式成立中華民國女童軍總會，每年6月1日被頒訂為女童軍節，各地會舉辦活動，希望能提升女童軍的國際視野，傳承女童軍服務人群精神。苗栗縣女童軍會理事長蔡麗卿表示，女童軍夥伴們平時各自在工作崗位工作，在六一女童軍節能齊聚一堂重溫諾言並頒獎表揚優秀女童軍。

(中時)