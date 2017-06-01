歡慶女童軍節 200名女童軍齊聚重溫諾言
苗栗縣歡慶六一女童軍節，縣女童軍會理事長、縣長夫人蔡麗卿和220多名社區、國中小女童軍齊聚一堂，同唱「中華民國女童軍歌」並重溫諾言，表揚女童軍服務與榮譽精神，希望將完整慶祝典禮儀式及代表的精神傳遞給年輕一輩的女童軍。
苗栗縣女童軍節慶祝大會今天在縣立大同高中舉行，身兼苗栗縣女童軍會理事長的縣長夫人蔡麗卿及中華民國女童軍總會秘書長梁月櫻和220多名社區、國中、國小女童軍一起重溫諾言，歡唱「中華民國女童軍歌」及「榮譽在我心」。
會後規畫闖關活動，除了女童軍各項技能外，還加入結合數學、科學課程活動，讓孩子從做中學會課程原理。大同高中團隊特別訓練高中部學生擔任小隊輔及闖關關主，讓大哥哥、姊姊帶領學弟、學妹，大手牽小手，相當有意義。
1958年6月1日在台北正式成立中華民國女童軍總會，每年6月1日被頒訂為女童軍節，各地會舉辦活動，希望能提升女童軍的國際視野，傳承女童軍服務人群精神。苗栗縣女童軍會理事長蔡麗卿表示，女童軍夥伴們平時各自在工作崗位工作，在六一女童軍節能齊聚一堂重溫諾言並頒獎表揚優秀女童軍。
(中時)
關鍵字：六一女童軍節
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。