新聞深喉嚨》大學生起薪僅比16年多100元 還要開放低薪白領外勞？

中天新聞

蔡總統又震怒了！31日民進黨召開中執會，據轉述，民進黨立委陳明文建議各部會首長可以趁立法院休會下鄉說明「前瞻計畫」，因為「很多立委都不清楚前瞻計畫內容」。結果列席的行政院副院長林錫耀對這項要求有些難色，說部會首長平時都很忙，像是經濟、交通部長不一定能到。蔡總統隨後質問：「前瞻不是現在最要的事情嗎？」還強調「若部長不能到，次長一定要到」。幽默了！原來「很多立委都不清楚前瞻計畫內容」，那你們在立法院護航什麼呢？而根據轉述，蔡總統當場也拜託行政院與各縣市再一次檢查，看看城鄉計畫有沒有漏掉的、或應該替縣市來考慮的建設，能夠在前瞻計畫裡「強化」。天啊！這是一個再「發封口費」的概念嗎？

中天新聞

蔡總統也別光趕政務官下鄉，自己可否先跟自己的總統府資政好好溝通一下，《信傳媒》31日發表的陳博志專訪，批評前瞻基礎建設中，高達4200億元的軌道建設「一定要緩一緩」。而由於陳博志是蔡總統在2012年競選時，「十年政綱」的操刀者之一，陳博志也驚爆其實當年根本沒有這些軌道建設的計畫，等於直接「打臉」「前瞻計畫」根本只是急就章。對此，國發會副主委龔明鑫回應，「邁向綠色運輸系統本是世界潮流」，「軌道建設應該要形成完整的運輸路網，才能發揮效益，促進區域經濟發展，縮短城鄉間之差距」。而針對急就章，國發會則回應，「未來地方政府提報計畫時，會被要求審慎評估後提出完整計畫」。ㄟ…這其中有什麼誤會嗎？那不就代表現在真的沒計畫？就算政務官下鄉又要溝通什麼呢？

中天新聞

高雄市31日發生一起輕軌與小客車相撞事故，一輛轎車誤闖紅燈，與剎車不及的輕軌列車發生擦撞。這則新聞引起的討論，固然有網友指責駕駛違規肇事，卻又更多網友抱怨，「輕軌是擾民的建設，住附近的夢魘，上下班通勤的障礙」，「真的很不懂...花了好幾十年把火車軌道從平面道路移走，然後又在平面道路上建輕軌...」，「運量超小又慢，根本不實用還阻礙交通」。更別說高雄捷運，預估2020年每日運量要到達97萬人次，雖然後來下修到75.6萬人次，但現在只有18萬人次！這些都是真實發生的例證，方興未艾的民怨，國發會還要繼續拿紙上談兵的效益來唬弄百姓嗎？

勞動部31日公布了年度職類別薪資調查，去年大學畢業生平均起薪增至28116元，比前一年又多了400多元，數字也創調查以來新高。勞動部分析說，可能與景氣好轉、基本工資提高至21009元有關。但大學畢業者平均起薪曾在2000年破28K，隨後一路狂跌到剩約26K，2009年起才又年年微增，去年攀升到調查以來新高，不過相較於16年前，只增加了100元左右。而另一個令人心酸的數字是，台灣勞工的薪資中位數卻持續下降，2016年比2015年又下降了0.59%，換句話說，台灣勞工普遍低薪，整體「均貧」的現象日趨嚴重，而且眼下也看不到救贖，怎辦？

中天新聞

台灣大學畢業生「供過於求」是低薪主因之一。但台灣企業「缺工」的呼聲卻從未停過。近日，國發會提出鬆綁「外國專業人才延攬及僱用法」，大量引進「低薪白領」外勞。最引人詬病的是，允許外國人在沒有雇主的申請下，自行來台求職一年（求職簽證），其次是外國學生也可以來台申請實習，而且不受原本外國白領最低月薪4萬7971元的限制。開放「高薪白領」，專業高端外勞，向全球「求才」尚可理解。那開放「低薪白領」外勞的政策邏輯到底為何？台灣本身就有這麼多的大學畢業生失業，這麼多的「低薪白領」，為何還要開放外勞？

保外就醫中的前總統陳水扁「趴趴走」還發表演說，對此，高院已經開出傳票，要求他在7月7日出庭，以評估他的身體狀況是否可以恢復受審，這…會否將掀起政壇的「七七事變」？而台北市長柯文哲的回應耐人尋味，他呼籲蔡總統：「不解決就會被問題解決，不處理不是一個好的方法」，還說：「大陸都可以處理毛澤東問題了，為什麼台灣作為一個民主自由的社會，沒有辦法處理阿扁問題，這沒有道理」。其中，柯文哲對於蔡總統的呼籲，確實有道理，但柯文哲拿毛澤東舉例好像「怪怪的」，中共是在毛澤東「政治解決」，定調「功過七三分」，但陳前總統是個活著的定讞貪汙犯耶，可以類比嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)