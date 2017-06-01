4歲幼兒政策空窗 鄭文燦：2個月內作出決策
桃園市針對3足歲以下兒童開辦育兒津貼，每月補助3000元，5歲有中央教育補助，市議員李光達、黃傅淑香指出，希望市府可以擴大照顧學齡前的幼兒，市長鄭文燦表示，2個月內將從3個方案內挑選定案，減輕父母負擔，更能鼓勵生育。
李光達表示，台中推出一條龍政策，將學前教育補助向下延伸至5歲以下幼兒，鄭文燦表示，市府已提供1至3歲的幼兒「育兒津貼」，5歲以上的兒童，則由中央提供幼教補助，3至4歲的幼兒為補助空窗期，市府研議將幼教津貼延伸至3歲或4歲。
黃傅淑香認為，會將幼兒送去讀小班的大多為雙薪家庭，顯示家庭經濟狀況並不優渥，這筆補助不無小補，對他們來說相當重要，她仍會積極爭取擴大到3至4歲的小班幼兒。
根據了解，市府有3個幼教補助方案，因為小班學生數少，第一階段以補助中班學生為主；甲案為不分公私幼、每人每學期補助1萬元、預算3.82億元，乙案為公幼免學費、私幼每人每學期補助1萬元、預算3.59億元，丙案為公幼免學費、私幼每人每學期補助1.5萬、預算5.12億元。
鄭文燦表示，桃園升格前的公私立幼兒園比約2比8，升格後以儘速推動，但離教育部訂定6比4目標還有一段距離，今年起要儘速增設非營利幼兒園，從1年2所，加快到1年4所，也要快速增加公立幼兒園名額，統計共新增7園，新設班及增班數合計42班，多達1216個名額。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。