4歲幼兒政策空窗 鄭文燦：2個月內作出決策

4歲幼兒政策空窗，市議員李光達促市府要擴大實施。（甘嘉雯攝）

市議員黃傅淑香表示，她會積極爭取幼兒讀小班的雙薪家庭補助。（甘嘉雯攝）

桃園升格前的公私立幼兒園比約2比8，升格後以儘速推動，但離教育部訂定6比4目標還有一段距離，今年起要儘速增設非營利幼兒園，從1年2所，加快到1年4所。（甘嘉雯攝）

桃園市針對3足歲以下兒童開辦育兒津貼，每月補助3000元，5歲有中央教育補助，市議員李光達、黃傅淑香指出，希望市府可以擴大照顧學齡前的幼兒，市長鄭文燦表示，2個月內將從3個方案內挑選定案，減輕父母負擔，更能鼓勵生育。

李光達表示，台中推出一條龍政策，將學前教育補助向下延伸至5歲以下幼兒，鄭文燦表示，市府已提供1至3歲的幼兒「育兒津貼」，5歲以上的兒童，則由中央提供幼教補助，3至4歲的幼兒為補助空窗期，市府研議將幼教津貼延伸至3歲或4歲。

黃傅淑香認為，會將幼兒送去讀小班的大多為雙薪家庭，顯示家庭經濟狀況並不優渥，這筆補助不無小補，對他們來說相當重要，她仍會積極爭取擴大到3至4歲的小班幼兒。

根據了解，市府有3個幼教補助方案，因為小班學生數少，第一階段以補助中班學生為主；甲案為不分公私幼、每人每學期補助1萬元、預算3.82億元，乙案為公幼免學費、私幼每人每學期補助1萬元、預算3.59億元，丙案為公幼免學費、私幼每人每學期補助1.5萬、預算5.12億元。

鄭文燦表示，桃園升格前的公私立幼兒園比約2比8，升格後以儘速推動，但離教育部訂定6比4目標還有一段距離，今年起要儘速增設非營利幼兒園，從1年2所，加快到1年4所，也要快速增加公立幼兒園名額，統計共新增7園，新設班及增班數合計42班，多達1216個名額。

(中時)