桌球》孔令輝友人還清欠款 星國賭場停止訴訟
根據香港《星島日報》報導，中國大陸女子前桌球隊教練孔令輝在新加坡賭場欠錢風坡有了最新發展，孔令輝找到友人與新加坡濱海灣金沙娛樂城交涉，一次付清所欠款，因此賭場已向香港法院提出停止訴訟。
據了解孔令輝的友人連同欠款、利息和律師費總共超過300多萬港幣很阿莎力的一次付清，但，即便賭場已提出停止訴訟，對於孔令輝而言卻於事無補，畢竟他已被取消女子隊教練職務，改有同袍李隼接手，然後回到國內接受調查，他的未來教練生涯恐怕毀於一旦。
中國大陸桌球隊總教練劉國梁表示，事件發生後教練團已經做出調整，同時也與選手們做好溝通，相信不會對這次世錦賽造成影響和傷害。
(中時電子報)
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