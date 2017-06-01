推動夜間觀光　豐富石門水庫與兩蔣園區

市議員李柏坊極力推動大溪及復興區的夜間觀光。（甘嘉雯攝）

鄭文燦表示，大溪地區的塞車時段大部分集中在晚間的5時至7時，發展夜間景點及推動月眉休閒農業區及民宿，讓遊客在大溪吃晚餐、看夜間，自然將遊客離開大溪的時間作分流，將有效解決大溪交通擁壅塞的情形。（甘嘉雯攝）

大溪為台灣十大觀光小城之一，有其重要性，市議員李柏坊議員提出「空間」和「時間」延伸，推動大溪觀光計畫「三度空間即水、陸、空休閒運動在桃園」，同時發展「夜間觀光」，讓遊客欣賞到夜間的美，也同時舒緩入夜離開的車潮。

李柏坊表示，桃園市有著石門水庫、千塘、航空城，是資源豐富的城市，市府「木藝生態博物館」，更顯示大溪在歷史、文物保存、觀光有著無輕重的地位，為了讓木藝文化再復興，應該拉高視野與格局，舉辦「木藝家具設計展」，鼓勵年輕創作者與設計師，傳承傳統技藝的匠心。

鄭文燦表示，大溪地區的塞車時段大部分集中在晚間的5時至7時，發展夜間景點及推動月眉休閒農業區及民宿，讓遊客在大溪吃晚餐、看夜間，自然將遊客離開大溪的時間作分流，將有效解決大溪交通擁壅塞的情形。

市府表示，大溪有條件發展夜間經濟，鄭文燦責成觀旅局針對中正公園、南苑生態公園、角板山公園作規畫；月眉休閒農業區畫定通過後，就可以推動民宿，讓遊客在大溪多停留一個晚上，也有助於大溪地區的經濟效益。

(中時)