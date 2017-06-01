王忠義殺父弒母獲釋遭撤銷 檢方：尚未收到裁定書

南投男子王忠義被控殺父弒母，遭羈押2年又6天，台中高分院日前當庭釋放王男，台中高分檢不服提抗告，最高法院撤銷裁定，發回台中高分院重審，對此，台中高分檢指出，尚未收到裁定書，將等收到裁定書後再看後續如何進行。

台中高分院日前開庭時，依據台大法醫研究所的書面鑑定，認定王母「跌落溪中撞擊石頭受傷溺斃成分居高」，當庭釋放王男，台中高分檢不服提抗告，最高法院撤銷裁定，發回台中高分院重審。

(中時)