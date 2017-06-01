今年荔枝減產 找到原因了

荔枝修剪方式與隔年產量息息相關。(林和生翻攝)

受去年颱風及暖冬的影響，南台灣玉荷包荔枝不但花期延後，甚至有些園區開花率不到4成，經到園區勘查後發現，此種現象普遍發生於前一年強修剪的植株，因此高雄區農業改良場特別在荔枝產期結束前，呼籲農友必須掌握荔枝枝條修剪的時間及程度，以因應氣候變遷。

農改場長林景和指出，高屏地區是荔枝栽培的重鎮，更是以早熟、質優的玉荷包聞名，種植面積達3000公頃，但此品種不易結果特性，往年多著重在開花後至採收前的穩定結果管理，然而近2年，受到秋冬季節颱風、暖冬或降雨等氣候影響，使荔枝間歇性抽梢頻率增加，營養生長停頓時間過短，導致枝條成熟度不足，開花能力降低。

尤其今年未開花或開花少的園區，大都發生於前一年幾乎理光頭的植株，為此高雄場特地在產期結束前，提醒農友適當的更新修剪，可讓秋冬晚梢控制的成效事半功倍，達到穩定開花的目的。

林景和說，荔枝開花需要低溫條件，在低溫環境下，一般濃綠成熟葉的荔枝開花能力較淡綠色枝梢高；研究調查發現，10月長出來的新梢，花期不但延後，且開花率不及4成，可見枝葉培養及抑制秋冬嫩梢是促成開花的重要技術。

他也強調，荔枝修剪有其關鍵技術，倘若農友有任何相關問題，可逕洽高雄場，技術人員將竭誠為大家服務。

(中時)