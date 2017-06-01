水溝附掛纜線卡垃圾 議員：看了都噁心

市議員李光達表示，水溝附掛纜線卡垃圾，要求市府要整頓。（甘嘉雯攝）

市議員李光達表示，水溝附掛纜線卡垃圾，要求市府要整頓。（甘嘉雯攝）

造成雨水下水道淹水原因之一，在於纜線附掛勾到垃圾，內政部營建署過去曾補助38億元，在12區的重要道路建設寬頻管道，並將原本附掛於雨水下水道內的纜線清除，但目前業者遷移長度僅完成64.99％，低於全國平均，市議員李光達要求市府必須監督管線業者，市長鄭文燦表示，11月底前會完成清查，強制要求業者不得附掛纜線。

李光達展示水溝附掛纜線的照片，被垃圾淹沒，看了都覺得髒亂，他說，台南市清查漏繳濫掛側溝的費用，追回3800萬元，市府也不能放任業者，讓市庫蒙受損失。

鄭文燦表示，附掛纜線清查作業分3階段進行清查，收費相關辦法已公告業者，工務局長黃治峯說，纜線附掛管理部分現委託各區公所管理及收費，目前除了業者自主管理，市府也辦理「2017年度寬頻共同管道建設維護修繕、手孔降埋工程委託設計監造暨纜線清查工作」。

(中時)