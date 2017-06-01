台南新化虎頭埤阿勃勒花季 周日登場
新化虎頭埤風景區栽種有400多株阿勃勒，而且是台南地區花期最晚的，現在正陸續盛開，目前包括森多精步道、虎月吊橋前方及青年活動中心的花況都不錯，被風吹落的花瓣宛如黃金雨，園區也將在4日到18日舉辦阿勃勒花季，邀請民眾來觀賞美景。
風景區管理處主任黃茂容表示，園區內栽種的阿勃勒是在民國65年間種下的，樹齡都已經超過40年，枝葉茂盛，樹身高大，每年的花期一到，遠看就像是一道黃金瀑布，相當壯觀，偶有風勢吹拂，花瓣就像飄雨般，落到地上又像地毯，很受遊客喜愛。
阿勃勒在葉落之後就會陸續開花，黃茂容說，因虎頭埤有水庫的涵養，土壤較為濕潤，所以園區內的阿勃勒花期比外面慢上半個月左右，端午連假期間就吸引不少遊客駐足賞花，而6月的花況預計是最好的時候，花季活動也將在本周末登場。
園區人員指出，目前推薦的賞花點在虎月吊橋旁的遊憩區、青年活動中心旁的車道，都是較為熱門的地點，另外在大門口附近的芬多精步道也有不少隱藏的花道，有健走習慣的民眾可以先睹為快。
(中時)
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