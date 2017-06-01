工程品質督導績效考核 蘆竹區公所獲第一名

桃園市府頒發「2016年度各公所工程品質督導小組績效考核」及「桃園市政府第15屆機關檔案管理初評評獎」，蘆竹區公所榮獲「2016年度各公所工程品質督導小組績效考核」第一名、龜山區公所蟬聯第二名、中壢區公所則是從第五名晉升至第三名。

桃園市長鄭文燦1日親自頒獎，另外，「桃園市政府第15屆機關檔案管理初評評獎」則是由農業局、八德區公所、環境保護局分別榮獲前三名。

(中時)