闖紅燈講電話 被攔查還對路人比YA

35歲蔣姓工人昨晚跟朋友聚餐喝酒，1日凌晨1時許騎車經過高雄巿瑞源、六合路口，因闖紅燈還講電話，遭轄區新興警分局中山所攔下，想不到他借酒裝瘋，被問到有沒有喝酒時，都故意回答「有嗎？我沒喝啊」，甚至還對路人比YA，過了10餘分鐘才接受酒測，因酒測值0.53mg/l，訊後依公共危險罪送辦。

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(中時)