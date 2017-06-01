10人冒險收1屍！運聖母峰登山客屍下山值得嗎？

周日直升機將遺體運下喜馬拉雅山。(圖/美聯社)

喜馬拉雅山。(圖/美聯社)

海拔高度約8,840公尺的聖母峰是許多登山客一生嚮往的目標，然而山上的生存條件十分艱困，讓不少登山客因此命喪雪地，目前有約200具遺體仍留在山上，因為將它們運下山是一件非常危險的事，需要有至少10個當地嚮導雪巴人歷經險惡的氣候和地形，才能把1具屍體帶下山，這也引發了極大的爭議，是否值得要雪巴人冒死收屍。

據《美聯社》報導，印度一名登山客高希（Gautam Ghosh）數年前命喪聖母峰附近，他的屍體直到周日才由直升機運抵尼泊爾首都加德滿都，他的兄弟迎接他的遺體時忍不住落淚：「我們終可帶他回家，他的遺體被火化後靈魂就可以安息了，我們家也可以因此解脫」，這次和高希的屍體一起被運下山的還有其他3具遺體。

登山客行經聖母峰附近的大本營。(圖/美聯社)

登山客準備攻上聖母峰。(圖/美聯社)

這次收屍的行動耗資不斐，是由印度西孟加拉邦資助的9萬2千美元（約新台幣270萬元），印度官員表示，「這是非常危險的行動，很難找願意去收屍的雪巴人，但為了死難者家屬，我們必須這麼做」。

找回屍體的遇難者家屬的心靈受到了撫慰，但是運屍的舉動長久以來都是極大的爭議，因為收屍隊多只能雇用當地的嚮導雪巴人，他們和其他登山客一樣，必須面臨高山症、凍傷、失溫、意外及雪崩等風險，而且大部分的死難者遺體都是在位於海拔8,840公尺聖母峰附近的大本營，這個低氧地區也被稱為是死亡區，生存條件十分困難。

收屍的過程十分困難，雪巴人必需先爬到大本營附近，留在山上已久的屍體通常都已經被埋藏在雪下甚至是被冰封，所以必須靠雪巴人徒手將屍體鑿出，再由塑膠布和繩索綑綁，之後再由人力將屍體拖到直升機可以抵達的2號營地，這裡海拔約6,400公尺高，才能由直升機將遺體運下山，過程中遺體也會因冰雪而變得更重，拖著重物也讓原本就是極大風險登山活動更加艱困。

雪巴人獨自承擔著收屍過程風險，不少登山人士都認為，想要登上聖母峰的人都要有心理準備，這是一趟有去無回的路，而家屬為追求心靈上的撫慰，卻要用雪巴人不可承受的風險換來，是不值得的。尼泊爾登山協會主席瑟林（Ang Tshering）就表示：「根本就不值冒這個險，運一具屍體下山，需要至少10個人以上去冒生命危險」。當地的嚮導梅菲（Eric Murphy）也稱，如果自己不幸死於山上，不希望任何人冒險帶他的遺體下山，這並不值得。

不過登山家專家梅斯納爾（Reinhold Messner）則認為，要是能將遺體運下山還是比較好的，這有助於維持山上的環境。不少登山客也認為如果雪巴人認為酬勞是可以接受，而願意上山收屍的話，這也他們的選擇。

(中時電子報)