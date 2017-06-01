豪大雨將至　沿海漁民搶收鮮蚵

豪大雨特報，漁民為減少損失，搶收鮮蚵。（圖/莊曜聰）

台南七股、北門地區在潟湖養殖鮮蚵，近期盛產，剝蚵工更是搶手。（圖/莊曜聰）

今年氣候穩定，鮮蚵產量也回升，目前每台斤150元左右。（圖/莊曜聰）

明(2)天起受西南氣流及梅雨鋒面雙重效應，中南部恐降下豪大雨，海上也會出現間歇性大浪，漁民怕在外海養殖的鮮蚵蒙受損失，部分人也開始搶收，加上天氣暖和，藻類繁衍活躍，鮮蚵食源充足，生長迅速，目前每台斤在150元左右，且蚵碩大肥美，正是老饕可大快朵頤的好時機。

受到去年霸王寒流及夏天的颱風影響，鮮蚵產量銳減，價格一度暴漲，去年底產地價格每台斤喊到250元的「天價」，連帶影響蚵嗲、蚵仔煎等小吃價格上漲，加上鮮蚵營養不良，還有「縮水」情形，賣相不佳，所幸今年氣候穩定，產量也回穩。

七股龍山的鮮蚵大部分都在潟湖內養殖，少了風浪侵襲，只要養分充足，出產的鮮蚵都相當肥美，龍山里里長王文財說，今年初是暖冬，氣溫較高，鮮蚵成長狀況普遍良好，比起去年算是豐收，且個頭都不小，近期許多家戶都忙著採蚵剝蚵，銷路大好。

林姓漁民表示，氣象局發布豪雨特報，海上風浪轉強，在外海養殖的漁民為減少損失，近日紛紛出海收成，市場價格由於供應量增加，稍有下滑，但仍維持在每台斤130到150元左右，但現在剝蚵工資提高，漁民獲利也受到影響。

(中時)