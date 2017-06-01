屏東車站新地標 星空下的大武山
屏東火車站新站啟用後，舊站原址拆除釋出大量公共場域，屏東縣政府在入口處東側正打造屏東新地標，近期工程雛型完成，引發路過民眾不少好奇。
代表屏東新門面新氣象的地景廣場委由國內知名建築師趙建銘建築師事務所操刀設計，主要以大武山之脈為主題，原意為大武山延綿屏東縣境，矗立的地理屏障，長年守護屏東平原免受颱風侵襲，猶如屏東人的母親般呵護著家園，因此有大地之母的雅號。
建築師巧妙轉化大武山自然景觀及在地守護神意象，運用簍空鋼架呈現大武山型，舖面上繪製具流動感等高線，局部舖設草皮、種植原生樹種及配置水霧設施，傳達山間氛圍，增添豐富及趣味性，夜間也設計星空燈景，讓民眾白天或晚上到訪都能感受不同景色，也讓人期待屏東新門面新氣象儘快呈現。
屏縣府城鄉發展處長張桂鳳表示，星空大武山廣場目前工程進度約60%，預計8月底完工，11月啟用，屆時將舉辦啟用音樂會；未來廣場完工後，站前廊帶也將成為交通運輸及都市街面的重要地景，配合西側屏東轉運站及屏東夜市，將帶動觀光人潮呈現屏東門面新意象。
(中時)
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