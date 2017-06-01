美國防部定調 暖化是國安危機

美國國防部正視氣候變異的國安危機，起因於1991年的沙漠風暴行動，就出現焚燒油井的環境武器。(圖/美國空軍)

美國川普政府想要脫離巴黎氣候協定，但是許多美國州政府不理會聯邦政府的改變，仍將依巴黎氣候協定訂定環保標準。而且美國國防部也認為，氣候變異導致區域亂局，最終也會波及到美國軍隊。

「商業內幕網」(businessinsider)報導，2015年美國國防部出現相關全球氣候變化將與全球局勢的相關報導，報告指出：極端氣候造成的酷暑、乾旱和暴雨，將會導水資源缺乏、作物欠收，因而造成國家貧困、社會緊張、環境退化、領導階級不穩與政治體制衰退，變成地緣政治的危機，滋生像是塔利班組組與IS達伊沙這樣子恐怖組織的興起。

美國國防部長詹姆斯．馬蒂斯（James Mattis）在今年1月份的聽證會後不久，就提交新的氣候變異與國家安全的相關報告給參議院國防委員會，報告中沿襲了幾年前的一貫看法，也就是即使美國政府已經政黨輪替，但是五角廈的立場並沒有改變。

馬蒂斯說：「美軍參謀指揮部門長期關切國際區域的不穩定因素，因為這些地方是美軍主要的任務地點。氣候變化是明顯的安全問題，比如暖化造成北冰洋的航行天數增加、海平面升高、沙漠化等，都會影響到我們的安全狀況。我將確保相關部門繼續應對氣候變異的威脅評估，以及我們能調動的資源和相關準備情況等。」

在2005年，馬蒂斯擔任海軍陸戰隊司令官時期，他就曾下指示給美國軍方研究部門，對於較低汙染的替代燃料進行相關研究，他主要是對燃油效率與排碳比例進行改良，當時曾經以B-52、C-130這種老飛機做為實驗載台，實驗混合酒精的低碳航空燃油對於飛機的性能與引擎會否造成影響，最終的結果是，低碳燃料似乎不會傷害引擎出力與機械結構，但是排碳量確實顯著改善。

五角大廈雖然知道美國聯邦政府打算退出巴黎協議，不過他們仍將相關報告轉交給白宮國家安全委員會，讓他們瞭解美國國防部的立場與看法。

(中時電子報)