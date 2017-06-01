和平小天使出訪南京 以救生示範融冰

桃園市長鄭文燦授旗給即將出訪的慧行救生和平小天使們。(林郁平翻攝)

現行兩岸關係急凍，各種交流活動也幾近停止，國內「慧行救生和平小天使」獲邀本月4日到南京進行「海峽兩岸救生示範巡迴公演」，希望以到達「生命」的高度和「博愛」的廣度的救生文化交流活動，成為兩岸關係的融冰之旅。桃園市長鄭文燦今(1)日親自接見慧行救生小天使及其就讀學校校長等一行50餘人，授旗給即將出訪、為國爭光的小天使們。

台灣慧行志工救生游泳協會在10年前，成立了由小學生、中學生組成的「慧行救生和平小天使」，平日把握課餘時間做有計畫的專業訓練，不但擁有良好的游泳技巧，更培訓出精良的「救生之技」和高廣的「救生之品」，並經由救生示範的全球巡迴公演，到世界各地去推廣水域安全教育、以及推動世界和平。

10年來，慧行救生和平小天使曾到北京水立方、廣西柳州、澳洲的阿德雷德市等地，在不同的水域環境和觀眾面前做出救生示範表演，展現「年齡雖小，但志氣不小」，對推廣水上救生、熱愛生命、提升生命價值產生良好的效果。

慧行救生和平小天使4日上午將至南京奧體中心，對當地10多所學校、1500多位學童和家長，進行救生示範表演，次日將轉赴南京栖霞實驗小學，對當地60名學童進行「水域安全與自救求生」的實地訓練，將自救、救人的觀念和技能推廣出去。

(中時)