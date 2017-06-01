藝術漆作班學員組工作室 用彩繪技術修繕房屋
「油漆工？不，叫我漆作技師！」勞動力發展署雲嘉南分署開設的「藝術漆作班」，不僅能學習在各項材質的上漆技術，並搭配設計課程，將創作概念導入油漆施作，讓油漆工作進階為彩繪藝術裝潢，在即將結訓的學員中，就有來自不同領域的5人組成聯合工作室，幫人修繕房屋。
5位學員成立的「南營房屋整修工程團隊」，負責房屋修繕工作，才不到1個月，就已經接到透天厝的維修案，相當不簡單，但在還未上過相關課程之前，他們其實都是這個領域的門外漢。
55歲的李育騰是老大哥，從事房仲業有24年時間，因為售屋帶看時，常有客戶詢問漆作問題，或請他推薦油漆師傅，他索性投入職訓，了解漆作應用的相關技術，由於人脈廣，負責的是業務角色。
陳靖、吳宣慧都將邁入40歲，前者當了10年的學校行政助理，因為父親就是「土水師傅」，從小就常接觸油漆、裝潢，萌生興趣而轉職，後者從軍20年，陸軍士官長退伍，對於這一行需要日曬雨淋，她一派輕鬆「當兵就是這樣，沒問題啦！」趙柏勛跟王翔則是8年級生，學過室內設計跟電腦繪圖，是團隊的點子王。
勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋說，漆作彩繪工法相當繁複耗時，需要不怕日曬雨淋，不過他強調，這項技術可應用的範圍相當廣泛，凡金屬、建築、汽車甚至傢俱、燈具等產品都能進行，加上業界有人才斷層，累積經驗後可望有不錯收入。
(中時)
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