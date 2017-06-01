5月投打MVP出爐 兩人都是第一次
中職5月投打MVP今出爐，打擊部分，由創下連4打席開轟紀錄的中信兄弟曾陶鎔所拿下，投手則由桃猿洋投道恩斯獲得，兩人都是首度拿下單月MVP。
曾陶鎔本季打擊大爆發，5月5、6兩日，曾陶鎔面對富邦悍將，連4打席開轟，成為中職史上第一人，單月打擊率高達3成83，轟出8發全壘打，為球隊打下20分打點，展現驚人實力，不僅獲得本月MVP，也在球迷口中，得到了「陶鎔大帝」的稱號。
猿隊洋投道恩斯，去年效力獅隊名叫戴倫，成績表現平平，今年改名為道恩斯效力猿隊，卻投出佳績，5月4場先發，拿下3勝0負，共26.1局投球，飆出31次三振，自責分率僅1.37，擊敗其餘好手奪下投手5月MVP。
(中時電子報)
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