5月投打MVP出爐 兩人都是第一次

道恩斯5月單月拿下3勝0負，自責分率僅1.37。(資料照 中央社記者張新偉攝)

曾陶鎔5月轟出8轟，展現長打實力，還創下連4打席開轟的聯盟紀錄。(資料照 中央社攝)

中職5月投打MVP今出爐，打擊部分，由創下連4打席開轟紀錄的中信兄弟曾陶鎔所拿下，投手則由桃猿洋投道恩斯獲得，兩人都是首度拿下單月MVP。

曾陶鎔本季打擊大爆發，5月5、6兩日，曾陶鎔面對富邦悍將，連4打席開轟，成為中職史上第一人，單月打擊率高達3成83，轟出8發全壘打，為球隊打下20分打點，展現驚人實力，不僅獲得本月MVP，也在球迷口中，得到了「陶鎔大帝」的稱號。

猿隊洋投道恩斯，去年效力獅隊名叫戴倫，成績表現平平，今年改名為道恩斯效力猿隊，卻投出佳績，5月4場先發，拿下3勝0負，共26.1局投球，飆出31次三振，自責分率僅1.37，擊敗其餘好手奪下投手5月MVP。

(中時電子報)