潭子3戶欲追停車代金 都發局強調已終結
台中市議員蕭隆澤1日於議會質詢時表示，潭子都市計畫內臨人行步道申請建照案件，合併前無繳交停車代金問題，為何合併後卻須1戶繳50萬元的停車代管基金，莫非把人民當成提款機，讓人民感覺市府死要錢，卻沒有配套措施，難道是「法律百百條、要用自己喬！」
都發局長王俊傑說，該3案在去年潭子都市計畫通過前，以繳納代金方式取代附設停車空間，是起造人的選擇；政府依此規劃發給建照，行政程序已終結，相關代金業已全部繳入市府公有停車場作業基金，統籌集中興建或購置停車空間。
蕭隆澤不滿指出，縣市合併前，台中縣政府所訂的法規，4米人行道只要各退縮2米就可供機、汽車通行，並可做大樓出入口的通道，為何合併後都不行；政府就要人民留下買路錢，繳完錢後再核准建照，根本是「鴨罷」政府，專門「欺負」善良百姓！
王俊傑表示，潭子都市計畫通過前，依「台中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」規定，應附建法定停車空間數量在5輛以下者、因基地地形特殊或都市計畫限制，車輛無法通行進入者，可由起造人申請以繳納代金替代應附建停車空間。
都發局強調，議員所提個案之起造人已辦理繳納代金代替應附建的停車空間，政府因此發給建照，是依據當時法令所作成的行政處分，與且行政程序已終結，相關代金於102年及103年也已全部繳入公有停車場作業基金，統籌集中興建或購置停車空間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。