潭子3戶欲追停車代金 都發局強調已終結

市議員蕭隆澤（左）不滿抨擊說，只有三戶要繳停車代管基金，市政府死要錢！（陳世宗攝）

台中市議員蕭隆澤1日於議會質詢時表示，潭子都市計畫內臨人行步道申請建照案件，合併前無繳交停車代金問題，為何合併後卻須1戶繳50萬元的停車代管基金，莫非把人民當成提款機，讓人民感覺市府死要錢，卻沒有配套措施，難道是「法律百百條、要用自己喬！」

都發局長王俊傑說，該3案在去年潭子都市計畫通過前，以繳納代金方式取代附設停車空間，是起造人的選擇；政府依此規劃發給建照，行政程序已終結，相關代金業已全部繳入市府公有停車場作業基金，統籌集中興建或購置停車空間。

蕭隆澤不滿指出，縣市合併前，台中縣政府所訂的法規，4米人行道只要各退縮2米就可供機、汽車通行，並可做大樓出入口的通道，為何合併後都不行；政府就要人民留下買路錢，繳完錢後再核准建照，根本是「鴨罷」政府，專門「欺負」善良百姓！

王俊傑表示，潭子都市計畫通過前，依「台中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」規定，應附建法定停車空間數量在5輛以下者、因基地地形特殊或都市計畫限制，車輛無法通行進入者，可由起造人申請以繳納代金替代應附建停車空間。

都發局強調，議員所提個案之起造人已辦理繳納代金代替應附建的停車空間，政府因此發給建照，是依據當時法令所作成的行政處分，與且行政程序已終結，相關代金於102年及103年也已全部繳入公有停車場作業基金，統籌集中興建或購置停車空間。

(中時)