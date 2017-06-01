違停遇警盤查遭壓制 起獲K他命100公克

25歲楊姓男子與女友外出吃消夜，昨天凌晨1時許，因為汽車違停高雄巿自強三路上，遭高巿警保大特勤中隊盤查，他見警方趨前，心虛打開車門要逃，但被警方追捕壓制，外套口袋查獲100公克K他命，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)