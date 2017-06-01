霞雲戰鬥營 發展為探索教育基地

「霞雲戰鬥營」早期為國防部營區使用，1983年1月31日起由中國青年救國團無償使用，後因土地合法使用上無法繼續經營，救國團2017年1月表示，相關設施捐贈復興區公所，並於1月10日完成地上物移交作業，區公所秘書表示，為活化既有相關土地改良物，復興區公所研議推動「霞雲探索教育基地」，以現有房舍及設施為基礎，搭配相關生態活動，進行重新規畫，延續探索教育基地經營模式。

復興區公所表示，「霞雲戰鬥營」既有園區範圍包含原民會土地、私有地、周邊道路等區塊；原民會土地共4筆，面積約為1公頃；私有地共3筆，約占0.3公頃；周邊道路為國有財產署所有，5筆面積約0.3公頃；此外，他項權利如角板段822及823地號因產權有瑕疵，未來收回後一同併入基地。

未來探索教育基地經營模式，主要設施預計包含：射箭場及生存遊戲設施、餐廳、貴賓室、垂降塔、活動住宿區、管理中心、廚房、攀岩場、垂降場、高空藤蔓路等，並利用空閒土地規畫溪口吊橋接駁車轉運站，也正在評估施作台7線銜接道路的可行性，以完善此基地的交通便利性。

(中時)