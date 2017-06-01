凱道抗爭明滿百日 邵族怒吼：我奶奶都上來了 總統還聽不到!

邵族耆老前往凱道。（翻攝自臉書）

原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，排除私有地將喪失百萬公頃，未來財團開發更將無法可擋，露宿凱道抗爭明天將滿100天，儘管原民會近日首度公開代表政府到場對話，動作積極，但原住民不領情，柔性抗爭持續至今。

凱道現場近期由南投日月潭運來兩艘獨木舟，代表邵族獨有文化。前原民台長馬躍．比吼說，林務局不允許族人在自己的森林裡砍樹，僅能於原住民保留地上砍樹，但原保地僅有房子大小，最諷刺的是獨木舟木材為「國外進口」。

他說，由於木材太重，航行時沉入日月潭中，原住民特地打撈上來，作為歷史見證，道出原民如何受到政府壓迫。獨木舟旁還有一只裝滿水的玻璃罐，內有7顆彩繪石頭，象徵族人的守護神乘載族人七氏族與對祖靈的寄託。

原民團體今邀邵族耆老前往凱道，口述被壓迫的血淚歷史。至寶祭司表示，邵族很可憐、政府看不起邵族。過去土地很大，但現在祭拜用的「公媽籃」只能放在家門口、馬路上，外人也不知道那是什麼，希望將土地還給邵族。

「我們的土地本來都是我們的。」邵族長老久美阿嬤說，政府聲稱幫忙建設，族人都被騙了，土地被賣掉、給漢人做生意，她在邵族出生至今已70多歲，卻還被政府騙，「將我們的地還我們，以前拿走的地還給我們就好了。」

邵族長老育秀阿嬤說，有許多老人被欺騙，身體一天一天生病，到最後去世，期間族人一直向政府抗議，都沒有消息，現在還住在組合屋、鐵皮屋裡面，熱的時候好熱，冷的時候也好冷。「政府啊！我們的土地就是我們的！」

邵族賢美祭司更控訴，「阿公、阿祖都抗議過，他們都去世了，政府滿足了嗎？我們都死給你們看、原住民都死給你們看，有滿足嗎？」她說，族人已老，也不是鐵人，希望政府趕快處理，「不然直接把我們滅掉好了。」

「我奶奶都上來了，蔡英文總統你幾歲了？你還聽不到！」邵族青年Malihan怒吼，邵族人世代居住在這邊，卻遭政府欺負、消滅，族人把邵族獨木舟搬上來了，但日月潭的土地、水域都沒有了，不要什麼東西，只希望好好活下去。

(中時)