連大體都捐了 歐思定：希望早日拿到身分證

歐思定說，這張榮譽縣民證是最重要的得獎證明。（黃力勉攝）

歐思定在白冷會路旁種下的茄苳樹，已經超過50歲。（黃力勉攝）

「我連大體都捐了！」丁松筠神父過世後才領到中華民國的身分證，讓台東的外籍神職人員也替丁松筠感到惋惜，白冷會修士歐思定表示，他已經決定老死台東，連大體都已經捐出去，希望能早日歸化為中華民國籍。不過民政處表示，尚未收到外籍神職人員的歸化申請。

熱愛山林的歐思定，每年都會前往向陽山，即使已經高齡82歲，依舊保持游泳、登山的習慣，來台已經54年，說著一口流利的國語，歐思定笑著說「我連我的大體都已經捐給慈濟了，就是準備老死在台灣。」

歐思定是天主教白冷會修士，遠從瑞士到台灣服務，台東還有魏主安、葛德、吳若石等3位神父都是瑞士籍，其中魏主安已經86歲，因為國籍法的規定須放棄瑞士籍才能歸化為中華民國籍，因此他們僅有永久居留證，在國籍法修正後，終於可以合法擁有雙重國籍。

歐思定說，他與3位神父都會提出歸化申請，但目前還要整理得獎事蹟等證明文件才會送件。歐思定也展示他從前縣長徐慶元手中，接獲的榮譽縣民證書，笑著說「這張是最重要的得獎證明！」

歐思定笑著說，永久居留證讓他們可以坐車享半價等老人優惠，但沒有身分證就是不能投票，也沒有老人年金，就是與台灣人不一樣，一直以來早就認定自己是台灣人了，也期盼能早點拿到身分證。

(中時)