頭份公所展出美術班畢業展 小藝術家享成果
苗栗縣頭份市公所免費提供中正館空間給個人或團體申請佈覽，讓藝術家們有舞台呈現自己的作品，即日起至6日展出興華高中國中部第18屆美術班畢業美展「藝苗」，展出一百多件小校藝術家們3年來的成果作品，歡迎民眾前來為他們支持鼓勵。
興華高中國中部美術班10多年來培育無數藝術家，校方透過多元課程啟蒙與訓練，讓學生多方面學習及試探各種創作可能性，畢業作品融合美學、色彩與各式創作技法，充滿創意與驚奇。
畢業美展「藝苗」展出8大類作品，是學生從自己的角度，把對生活的感動及對社會的省思描繪成的素描，以壓克力凹版刻畫，用簡單色彩和豐富的想像力展現創意的版畫，以及行雲流水的書法，呈現學生無限的想像力與創意。
展覽呈現小畫家們3年來努力的結果，一起進入「藝苗」的創作世界，和藝術界幼苗探索與發現。市長徐定禎說，公所中正館長期提供藝文空間給個人或團體申請展覽，一整年除了過年休館，其餘時間幾乎都有規畫展覽，除了提供藝術家們展覽舞台，也讓市民朋友能就近親近藝文。
(中時)
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