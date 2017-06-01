周日相招新瓦屋 享蜜桃逛市集賞夏荷
為讓更多民眾接觸到新竹縣五峰鄉特有的5月甜桃，竹北市新瓦屋客家文化保存區4日將推出「微峰時光．享蜜桃」展售會，當天並有精彩的歌舞演出，現場還有多項優惠送好康活動，縣長邱鏡淳邀民眾周日相招來享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。
五峰鄉長江長彬指出，五峰目前種植5月甜桃面積約為47.9公頃，以每公頃平均產量約8000公斤計算，年產量可達38噸，年產值達3800萬元，但因近年氣候異常，天然災害頻繁及樹勢老化造成甜桃產量減少，且採摘成本高，目前實際年採摘甜桃量約計20噸。
為協助五峰鄉甜桃農戶，鄉公所特於本周日上午10點至下午6點，在新瓦屋舉辦五峰鄉農特產促銷展售活動，希望透過更多元的展售及結合舉辦小型音樂會的方式，讓部落農民辛勤栽種的無毒優質甜桃能被更多人品嘗到。
文化局長張宜真表示，活動當天另有新竹縣農會輔導的青農市集，在集會堂後方草坪推出有機蔬菜、花卉食材、農村童玩、橄欖先生、客家米食、大口吃米等各類農產品展售。
園區內新開幕的「或者」獨立書店，則匯聚新竹地區人文涵養的7000餘本藏書，提供讀者最值得閱讀的書籍，並打造親子共讀的環境，書店內的空間設計及陳設，讓大小朋友在採購農產後有個舒適及悠閒空間。
此外，6月初來到新瓦屋，更可以欣賞到生態池爭豔盛開的夏荷，另，園區內還有10間文創、手作、小農、輕食的店鋪以及展覽館等，供民眾多元選擇。活動詳情可至新竹縣五峰鄉公所官網查詢或電洽03-5851001。
(中時)
關鍵字：新瓦屋客家文化保存區、五峰鄉、展售會
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