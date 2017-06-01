周日相招新瓦屋 享蜜桃逛市集賞夏荷

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周日相招新瓦屋享蜜桃逛市集賞夏荷
新竹縣五峰鄉公所本周日將首度在竹北市新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦「微峰時光．享蜜桃」活動，歡迎民眾前來享蜜桃。（陳育賢攝）
周日相招新瓦屋享蜜桃逛市集賞夏荷
新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區大草坪，本周日將舉辦「微峰時光．享蜜桃」活動，歡迎民眾前來享蜜桃。（陳育賢攝）
周日相招新瓦屋享蜜桃逛市集賞夏荷
本周日登場的「微峰時光．享蜜桃」活動，歡迎民眾前來享蜜桃。（陳育賢攝）

為讓更多民眾接觸到新竹縣五峰鄉特有的5月甜桃，竹北市新瓦屋客家文化保存區4日將推出「微峰時光．享蜜桃」展售會，當天並有精彩的歌舞演出，現場還有多項優惠送好康活動，縣長邱鏡淳邀民眾周日相招來享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。

五峰鄉長江長彬指出，五峰目前種植5月甜桃面積約為47.9公頃，以每公頃平均產量約8000公斤計算，年產量可達38噸，年產值達3800萬元，但因近年氣候異常，天然災害頻繁及樹勢老化造成甜桃產量減少，且採摘成本高，目前實際年採摘甜桃量約計20噸。

為協助五峰鄉甜桃農戶，鄉公所特於本周日上午10點至下午6點，在新瓦屋舉辦五峰鄉農特產促銷展售活動，希望透過更多元的展售及結合舉辦小型音樂會的方式，讓部落農民辛勤栽種的無毒優質甜桃能被更多人品嘗到。

文化局長張宜真表示，活動當天另有新竹縣農會輔導的青農市集，在集會堂後方草坪推出有機蔬菜、花卉食材、農村童玩、橄欖先生、客家米食、大口吃米等各類農產品展售。

園區內新開幕的「或者」獨立書店，則匯聚新竹地區人文涵養的7000餘本藏書，提供讀者最值得閱讀的書籍，並打造親子共讀的環境，書店內的空間設計及陳設，讓大小朋友在採購農產後有個舒適及悠閒空間。

此外，6月初來到新瓦屋，更可以欣賞到生態池爭豔盛開的夏荷，另，園區內還有10間文創、手作、小農、輕食的店鋪以及展覽館等，供民眾多元選擇。活動詳情可至新竹縣五峰鄉公所官網查詢或電洽03-5851001。

(中時)

關鍵字：新瓦屋客家文化保存區五峰鄉展售會
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