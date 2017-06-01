陳艾琳被前夫友人酸爆！「未離婚交往就是婚外情」
陳艾琳與前MP魔幻力量鼓手阿翔離婚不久，就被週刊指她火速扶正「小王」前《大學生了沒》班底顏庭笙（Alex）引發爭議，事後陳艾琳也在臉書委屈寫下：「即便是談了新的戀愛，都像是殺人放火一樣十惡不赦。」疑似令阿翔好友嘎嘎看不過去，在臉書開酸：「離婚有新對象是沒怎樣 但是如果是在未離婚的交往這就是婚外情，而且犯法吧？！」
嘎嘎日前突然在臉書發文「說自己已經不在圈內發展，還用粉專自清幹嘛？」「離婚有新對象是沒怎樣 但是如果是在未離婚的交往這就是婚外情，而且犯法吧？！我不是肯定句噢我只是解釋一下然後再祝福一下。」疑似在為好友阿翔抱不平，吸引網友留言回應「懂了」、「是陳XX嗎」。
其中更有網友笑稱「你這樣等等她又要出來聲明了」，獲嘎嘎親自回應「玻璃心啊」，令明眼人一看就知道他暗諷的就是阿翔前妻陳艾琳。
(中時電子報)
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