筏子溪整治 中市水利局將參考白魚復育經驗
在筏子溪的生態調查中，曾經發現巴氏銀鮈等許多瀕危生物，市議員王立任關心筏子溪整治是否會影響其生存環境？水利局長周廷彰表示，市府編列5500萬進行筏子溪永春東路至高鐵聯絡道景觀改善工程，僅針對雜亂高灘地及堤岸步道進行改善，並未影響水域。
周廷彰指出，未來將運用前瞻計畫中的經費13億元進行筏子溪整治，在此之前，水利局會先進行生態調查，以之前食水嵙溪復育白魚的成功經驗，在兼顧防洪、景觀、生態的前提下整治筏子溪。
市議員王立任、陳世凱1日於議會質詢說，市府編列5500萬改善筏子溪永春東路到高鐵聯絡道間景觀，效果如何？周廷彰表示，筏子溪屬中央管河川，近年來水利署積極整治筏子溪，陸續投入49.5億元，完成長度12公里的防洪治理工程，整治率達95%。
周廷彰說，當水患治理告一段落，筏子溪因雜草叢生所衍生的市容問題，變成為注目的焦點；市府水利局籌措5500萬元經費進行高灘地與既有設施改善工程，規劃將筏子溪打造成市民容易親近的「迎賓河」。
周廷彰表示，針對筏子溪整治將全段考量、循序漸進，汙水部分目前已經完成文山水資中心，可處理西、南屯十萬人汙水；另東大溪、普濟溪排放筏子溪部分，環保局也進行查緝。
(中時)
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