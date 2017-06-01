賴清德：技職教育是一把金鑰匙

技職博覽會開幕，賴清德頒獎給技職績優人員。（曹婷婷攝）

米蘭時尚髮型與長榮女中美容科合作開設的產學專班，於技職博覽會現場為人打理造型，吸引許多學生駐足。（曹婷婷攝）

國中會考結束後，應屆國中生面臨生涯分流的抉擇，台南市2017技職博覽會今日在南臺科技大學開幕，現場布展87個攤位，介紹16職群、升學及就業多元技職發展所需技能；台南市長賴清德強調，技職教育是一把開啟人生的金鑰匙，可學到很多技藝、有很多證照，會幫助人生打開許多的門，創造更多機會。

今年技職博覽會以職群體驗闖關活動以及產官學合作資源整合模式，透過與工策會、經發局、經濟部工業局、臺灣科學工業園區同業公會合作，邀請南都汽車、臺南大億麗緻酒店、松林造船等在地產業13間產業代表及35所技職校院，以16職群學習及職場應用介紹為主軸。

因應未來寵物美容師考照需求，現場也有寵物業者設攤，提供學生新興學科的認知；另，長榮女中與米蘭時尚髮型開設產學專班，去年一班僅招生47人，湧入近百人報名，現場安排高一學生現場做造型，讓很多國中生看得目不轉睛。

賴清德開幕致詞表示，一定要改變過去對技職教育傳統、錯誤想法，不是成績不好才念技職，更不是沒有學校念的就去念技職教育。他說，走技職教育，並不是跟普通大學的碩博士班就脫軌、或者絕緣，舉例來說，如果是是台南高工畢業，可再念南臺科技大學，或再念成大、讀碩博士也可以，未來是充滿接軌的教育。

教育局長陳修平說，會考甫於2周前結束，為協助國中學生面臨生涯分流（選擇高中、高職、五專），舉辦技職博覽會，提供學子技職升學管道資訊、產業目前發展或產業所需技能，並提供雙軌訓練旗艦計畫、實用技能學程、建教合作班等升學管道資訊。

教育部技職司謝淑貞副司長指出，技職教育為了與時俱進，更接近產業需求，教育部從100年投資230幾億的預算，截至105年已成長至310億，足足成長3成，未來可望投入更多預算及資源，以明年為例，強調在地大學的緊密結合的USR計畫，除了落實與社區聯手，把根留在臺南的技職教育計畫外，另響應應運而生的新南向產業專班也即將設立。

南臺科大校長戴謙表示，台灣技職教育是領先世界各國，僅次於目前最績優的技職教育德、奧兩國，透過技職博覽會舉辦，讓技職人才在世界各地穿金戴銀，因為一技在身，到哪裡都可以做自己要做的事，玩自己喜歡的工作。

教育局統計指出，105學年度技藝優良人員(含師生)及技藝競賽獲獎學生，共計296人，其中103位技藝競賽獲獎學生，同時也是105學年度技藝優良人員。另，37位推廣技藝優良人員獲得表揚，其中有7位同時獲得全國技藝教育績優人員殊榮。

(中時)