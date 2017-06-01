竹縣公道五路速限 上修至60公里

由於新竹縣公道五路為新竹縣市通往科學園區、工研院的主要道路，平日及尖峰時間車流量雖然大，但因公道五路為雙向6車道，快慢車道間有實體分隔，新竹縣政府為考量行車安全及效率，決定即日起將快車道速限由現在的50公里提升至60公里。

另，慢車道部分因考量汽、機車混行，尚有安全考量，最高行駛速率調整為40公里，請駕駛人遵守，縣警局並將加強取締，以維護人車安全。

(中時)