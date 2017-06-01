卑南溪嚴重沖刷，水利署2.45億整治

水利署長賴建信（右起）、立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻、嘉豐村長林智郎到現場會勘，原本的高灘地變成河道，留下約4公尺高的沖刷斷面。（圖/黃力勉）

台東最大的河川卑南溪，在歷經去年的連續颱風、大豪雨過後，左右岸都遭到嚴重沖刷，立委劉櫂豪1日邀請水利署長賴建信到溪床現勘，賴建信強調將會盡全力進行卑南溪防災減災工程，總預算共2.45億元，目標在年底前完成發包動工。

卑南溪是台東唯一中央管河川，去年尼伯特、莫蘭蒂及艾利颱風接二連三強降雨，造成溪水水位暴漲，其中卑南鄉嘉峰村山里部落的許多農田遭到溪水沖刷流失，損失超過10甲地，讓地方民眾痛心不已，也希望水利署第八河川局能盡速修建堤防。

八河局表示，卑南溪從上游到下游，共有8處防災減災工程，部分土地是私有地或原住民保留地，須盡速取得土地後才能發包施工，如果土地取得不順利，將會暫時以丁壩等臨時設施保護沖刷面。

劉櫂豪表示，去年的強降雨讓台東民眾餘悸猶存，也成沿岸多處洪水侵蝕、山坡滑落等，從最上游的廣源堤防，到最下游的山里堤防施作等，將能讓沿岸部落民眾可以安居樂業。

今天劉櫂豪與賴建信、卑南鄉長許文獻、嘉豐村長林智郎等，前往現場會勘，原本是高灘地的農田已經變成行水區，留下約4公尺高的沖刷斷面，十分可怖。

賴建信表示，卑南溪整治需整體規劃，包括暫時性的丁壩等設施，將來也能用在護坡工程上，水利署將會拚在年底前發包。

水利署的卑南溪整治計畫，包括山里河段、山里護岸、鸞山橋上下游左岸、瑞源堤段基礎保護工加強、瑞和堤段基礎保護工、加典溪及崁頂溪鐵路橋下游、泥水溪右岸護岸、廣源堤防等共8處防災減災工程，另外還有卑南堤防環境改善工程，總共9件工程總籲算達2.45億元。

(中時)