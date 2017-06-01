桃園桃花園造林計畫 增加平地森林面積

桃園市政府規畫在南崁溪順水右岸、海湖地景公園南側約3.84公頃浮覆地發展「海湖運動森林公園」，讓城市多一點呼吸的空間。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦1日到大園海口運動公園，勘查「桃花園造林計畫」，鄭文燦說，市府規畫在南崁溪順水右岸、海湖地景公園南側約3.84公頃浮覆地發展「海湖運動森林公園」。希望推廣造林，也方便市民接近綠意。

鄭文燦指出，桃花園造林計畫以系統性、層次性方式規畫種樹，將在海湖地景公園南側約3.84公頃浮覆地，同步進行大地工程、植栽、道路、步道、照明等，並增設籃球場等適合社區使用的綜合球場及運動設施。

(中時)