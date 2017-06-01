國防理工學院參加NASA黑克松比賽 獲最佳人氣獎
國防大學理工學院學生日前參加美國航太總署黑克松比賽，以將颱風結構3D視覺化的概念獲得最佳人氣獎及intel特別獎首獎。學生們說，觀測颱風大多使用衛星，但對於完整結構了解有限，因此以無人機方式，一探颱風內部結構，更能避災。
理工學院環資系學生吳旻修、王牧宇、陳彥勳、陳智羿等人在老師林永慶指導下，參加美國航太總署黑克松比賽。校方說，此比賽在世界各地舉辦，並以美國航太總署的開源數據給學生，希望學生利用此數字提出軟、硬體、視覺化的數據，或創新設計解決氣候、環境等問題。
學生們也說，雖然比賽已經結束，無人滑翔機研製還會持續進行，預計下周進行試飛，若與美國太空總署的開源數據結合，就能在颱風來襲前了解颱風結構，進而研判颱風實際強度。
(中時)
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