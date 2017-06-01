高中生眼中的紅樓夢 光華高中玩創意讓人驚艷

光華高中準大學新鮮人利用時間改編劉姥姥入大觀園，新世代的角度重新詮釋紅樓夢人物，成為畢業前夕、讓人驚艷之作。(曹婷婷攝)

讀過《紅樓夢》的人，對於大觀園都印象深刻，光華高中學制多元，綜合高中學術學程高三生多已申請上大學，準大學新鮮人利用時間改編劉姥姥入大觀園，新世代的角度重新詮釋紅樓夢人物，成為畢業前夕、讓人驚艷之作。

紅樓夢當中，劉姥姥第二次入大觀園是為了借錢，學生卻將其改編成賈府正式邀請姥姥參加宴會，包括「食量大如牛」、「比鐵耙子還重」等經典橋段，以詼諧方式呈現戲劇效果。

負責編劇兼導演的黃珮瑜，平日喜歡國文和創作，未來就讀心理系，因此她把高中國文課本的姥姥進大觀園，加入年輕人喜歡看綜藝節目的心態，以自娛娛人的戲劇效果，拉近經典文學對生活的距離感。

她說，希望藉由姥姥展現大智若愚的哲學觀，提醒年輕人，不要只是看一個人的外表，而是要具憐惜之心，深入看見人性中幽默、樸實、體貼的人情味。

光華綜合高中學術學程才30人，但臥虎藏龍，人才輩出。剛錄取戲劇系的歐巧珍即挑戰扮演姥姥的角色，把原本賈府上下以小丑對待的姥姥，用慧黠機智的自我解嘲，甚至更誇大的戲劇效果呈現文學作品的反差，顯現一個人的大器和小氣。

男同學反串賈母、李紈和婢女，錄取成大機械系的左大永，形容婢女的角色看似不重要，卻存在於每一個地方，就像螺絲釘一樣重要。

校長張淑霞表示，透過學生自編自導的戲劇，反省個人的生命價值和意義，是這齣戲最大的附加價值，更希望學生因為喜歡看戲、演戲，更深入閱讀經典文學。

(中時)