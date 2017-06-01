中福維他露球隊前進西班牙參賽 副市長授旗
台中市身障福利協進會維他露球隊6日將遠赴西班牙參加世界身障桌球公開賽，並於16日返台，此次派出11名選手及2名隊職員參加，爭取獎牌及吸收國際參賽經驗，並藉此培訓2018世界盃身心障礙桌球錦標賽國手。副市長林依瑩感謝各界支持身障運動，台中市也將打造一座完全屬於身障朋友的運動中心，她預祝隊員旗開得勝、載譽歸國。
台中市身障福利協進會1日舉行授旗及感恩記者會，林副市長在運動局長王慶堂的陪同下出席授旗，包括市議員陳清龍、台中市身心障礙福利協進會理事長黃麒麟、維他露基金會執行長侯至祥及仁光愛心協會理事長蘇洋助等人均到場為選手加油打氣，立委張廖萬堅、市議員何文海及陳成添等服務處也派代表致意，氣氛熱鬧溫馨。
林依瑩表示，市府全力推動身障運動，積極打造適合身障朋友的運動場所，未來台中市將有一座完全屬於身障朋友的運動中心，是為台中市推動身障運動的重要里程碑，也感謝各界支持共同讓身障運動更上一層樓。
運動局長王慶堂指出，市府編列經費針對運動場館作無障礙設施改善，為打造符合身心障礙者需求的運動設施，專屬身心障礙者的運動中心已規劃當中，相信未來落成將提供身障朋友更良好的運動環境。
市議員陳清龍肯定市府重視身心障礙朋友運動，今年運動局成立後也看見市府對推動身障體育的用心；祝福中福維他露球隊前進西班牙參賽順利外，今年「台中國際身障桌球公開賽」將在7月16至19日於靜宜大學舉辦，也預祝活動圓滿舉行。
(中時)
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