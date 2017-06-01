強拆斜坡道惹民怨 新北市議員痛批擾民

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，造成嚴重的高低差。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，議員林秀惠（左一）邀集相關單位會勘。（圖/葉書宏）

新北市中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道遭市府強制拆除，議員林秀惠（紅衣）邀集相關單位會勘。（圖/葉書宏）

新北市府工務局上月拆除中和區景新街斜坡道，引發民怨，民眾認為「選擇性執法！」整條路只清除特定7戶，議員林秀惠痛批，「這根本是擾民！」對此，養工處科長游淳名回應，接獲民眾檢舉，因斜坡道高低差大，才會先行清除。

新北市政府上月拆除中和區景新街383巷51號至65號店家前斜坡道，7戶店家對此大感不滿，向議員林秀惠服務處陳情，林秀惠今（1）日下午邀集工務局養工處、中和區公所等單位會勘，期盼讓雙方取得平衡、爭議事件盡快落幕。

林秀惠表示，店鋪營業使用的面積都在白線範圍之內，不影響平時道路使用，市府拆除範圍不只斜坡道的面積，更破壞原有道路路面，導致道路凹陷產生高低落差，需重新鋪設柏油，根本是擾民、浪費公帑！

拆除至今，店家為營業需要，只能自力救濟買木棧板來填補高低落差，林秀惠強調，拆除斜坡道合法但不合理，市府不該濫用公器、無端擾民，在不景氣的當下，不顧及市場發展，影響民眾採購的安全及便利性。

游淳名指出，接獲民眾檢舉51號至65號前斜坡道較為嚴重，有函文給店家自行改善，因店家未自行清除，才會在上月強制拆除；對於民眾質疑「選擇性執法！」，他回應，7戶高低差大優先拆除，其餘路段將進一步會勘，區公所預計10日前會先完成路面鋪設。

(中時)