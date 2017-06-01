吳敦義嘉市謝票 黃敏惠祝賀被里長拱選市長
國民黨主席當選人吳敦義，在嘉義市獲得近4成的黨員票，1日前往嘉義市謝票，感謝嘉義市黨員的支持，希望嘉義同志，能踴躍提供有助黨發展的意見，會後並有里長提到希望黃敏惠前市長能夠再繼續帶領嘉義市，讓嘉義市更好。
吳敦義由夫人蔡令怡陪同出席嘉義市感恩茶會，吳敦義比預定時間早到6分鐘，一到現場後隨即到飯店樓上休息約半小時才到感恩茶會現場，一進到會場支持者大呼歡迎主席。現場席開8桌，但來參加的黨代表及里長卻沒有將座位坐滿，隨後黃敏惠市長也前來力挺。
嘉義市前市長黃敏惠在致詞中表示，感謝嘉義市的黨員，期望吳敦義主席能夠帶領國民黨重新站起，贏回執政，團結支持國民黨帶領台灣繼續往前走。
吳敦義在茶會中表示，會加速黨務改革，目前還未就職黨主席，要到8月20日，所以不能用主席的身份核定中央委員，20屆的怎麼會由將卸任的19屆黨主席提名？這件事情是看到報紙報導才得知，並親自查黨章規範，2個月前要先公告中央委員名單，吳敦義尊重洪秀柱主席只要合乎規定，6月初中常會先通過，8月20日前就能提前交接。
吳敦義表示，目前自己有交接小組和黨中央已經有對口聯繫，更提及黨務改革，會加速地方黨部委員的直選以及在國發院培養青年，讓國民黨的人才不間斷。
他還提到要贏回執政，就是要吸收更多的年輕人加入，也期望能恢復更多的黨部，例如：婦女黨部、勞工黨部、及科技黨部等。讓各界人士平台可以監督黨中央並接納各地聲音，落實民意即黨意。
最後，嘉義市很重要，希望將來嘉義市可以重新贏回，讓嘉義市恢復黃敏惠市長輝煌的時代，話一說完，在場的人士紛紛鼓掌叫好。
茶會結束後，吳敦義與每位參與者合影，林森里長王廣禮和吳敦義合照時，便直接向吳表示，希望讓黃敏惠再參選嘉義市長，吳不否認也不給確定回答，只說，那要先說服她。黃敏惠也表示，「再說啦！我們聽到了，謝謝」目前沒有想過這個問題，不過已有很多人在勸進。
(中時)
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