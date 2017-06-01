國民黨反前瞻無理 蔡其昌批：是護航還監督
不滿前瞻基礎建設「債留子孫」，國民黨日前在立法院強力杯葛條例審查。對此，立法院副院長蔡其昌今天傍晚表示，身為負責任的在野黨應該清楚指出前瞻建設中的哪個項目不能做？哪個沒有效益，如果在院會中又把委員會那段再搞一次，最後全部都表決通過，這是在護航還是監督？
國民黨團首席副書記長林為洲、國民黨立委顏寬恒及江啟臣31日在立法院召開「『不』前瞻燒錢計畫，顏阿寬懶人包動畫發表」記者會。網路達人「顏阿寬」在影片中批評，前瞻基礎建設計畫沒有解決台灣未來的問題，還弄一個填不滿的無底洞。
站在區域立委的角度，蔡其昌表示，因為「顏阿寬」點名他，辦公室同仁一向是誰惹他們，「要選我們當敵人，就從來不懼怕」，把前瞻基礎建設拉高到這個層次，他不認為這戰略是對的，指責前瞻是債留子孫這種講法，過於荒謬，「未來一定要還的，他們不可能不執政」。
蔡其昌強調，一個負責任的在野黨，應該指出前瞻計畫中什麼項目不妥，譬如說哪段輕軌不能蓋、一定是蚊子沒人坐，或是缺乏經濟效益，都可以提出來，但他們不敢，已進退失據，因為反對也會傷到自己，呼籲朝野理性看待，在民主負責態度下，盡職的在野黨就該拿出來討論，否則一味干擾，「這是在護航還是監督？」
(中時)
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