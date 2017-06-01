雙軌訓練展成果 中華醫大餐旅管理系學生保障就業

中華醫事科技大學餐旅管理系106年雙軌訓練旗艦計畫成果發表會，今天以「夏啦啦～蔬果沙拉夏宴」為主題，展現4年學習成果。(曹婷婷攝)

簡子菱經由雙軌訓練計畫，還沒畢業，已獲得大億麗緻聘任外場領班。(曹婷婷攝婷)

一周上課2天、工作4天，讓不喜歡讀書的學子，利用在學期間養成技藝！中華醫事科技大學餐旅管理系106年雙軌訓練旗艦計畫今年有14位畢業生，學生尚未畢業，已有10人獲得原職場續聘，其餘4人各有不同規畫，堪稱全壘打。

中華醫事科技大學餐旅管理系106年雙軌訓練旗艦計畫成果發表會，今天以「夏啦啦～蔬果沙拉夏宴」為主題，畢業班學生把台灣在地的蔬果及農特產變身為8道美味可口的沙拉盤與沾醬，展現4年來的學習成果。

中華醫大校長曾信超、勞動部勞動力發展署楊慶元技正等對學生的技藝和巧思讚賞有加，認為學生的創意發想不僅為沙拉開創多元風味，也為台灣的農特產做了最佳行銷。

雙軌訓練旗艦計劃的學生平時在餐飲業實習，以半工半讀方式每週固定時間返校上課，學習相關課程。這學期開設「餐旅公關實務」課程由系主任陳南吟、張明蘭與國際餐飲比賽金牌教練黃裕文3位老師共同指導，學期尾聲，特別以沙拉作為設計主題進行成果發表。

指導老師陳南吟等人表示，台灣有水果王國之稱，一年四季各有不同的水果生產，蔬菜的產值也相當豐富，為行銷在地蔬果，這次成果發表會鼓勵同學們無論是沙拉盤或沾醬調製，都以台灣當季蔬果作為主要材料，再搭配不同的農畜產加以呈現，從菜單設計、製作到作品完成，師生力求完美，創造新的飲食觀。

在大億麗緻擔任外場服務員4年的簡子菱，畢業前夕已獲得飯店聘任為外場領班，薪水也有24K，她說，自己沒有很愛讀書，與其硬綁在學校，寧願走進職場磨練，印象最深刻的是，董事長一到餐廳就指名她服務，前輩肯定她用心學習被看見。她說，相較於同窗目前都在煩惱找工作，自己則篤定有工作機會，比較踏實。

(中時)