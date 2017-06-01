一例一休延燒　基隆文化局增編83萬預算

針對一例一休新制上路，基隆市文化局長馬嫻育在議會總預算質詢時表示，文化局因為有不少地方必須長時間在夜間或假日開放，才會編列83萬元臨時人員加班費。（基隆市政府提供）

基隆市議會今日進行預算總質詢，針對政府實施一例一休，基隆市文化局光在臨時人員加班費就編列83萬元預算，議員紛紛痛批一例一休造成政府、民眾、業者「三輸」，光一個局處就要83萬，那對民間單位衝擊將更大。

文化局長馬嫻育表示，今年一例一休上路，文化局來不及編列在年度預算，原先有打算縮減圖書館服務時間，但是有追加減預算83萬8000元，可以支付臨時人員、技工加班費，所以圖書館服務時間仍照舊。

「一例一休已造成政府、民眾、業者三輸，根本就是蔡政府為了騙選票！」議員張耿輝痛批，蔡英文宣布將彈性調整工時，就是因為當初貿然實施，連帶影響了編列預算、圖書館等場地的開放時間，並想問蔡政府「到底對台灣有什麼好處？」

議員莊榮欽說，光文化局就要多支出83萬元的臨時人員費用，足見一例一休對政府、民間影響多大，政府一定要盡速修正，才不會造成物價波動，並影響民眾權益。

馬嫻育表示，文化局因為有不少地方必須長時間在夜間或假日開放，因應一例一休，才會編列83萬元臨時人員加班費，且現有人員已到勞基法規定的上限，必須要增加臨時人員才能因應。

此外，議員蘇仁和也對「加班費用能否以追加減預算編列」提出質疑，認為作法不宜，應該刪除。主計處長張鳳圓回應，放入追加減預算還需請示過主計總處，獲得答覆才會同意編列。

(中時)