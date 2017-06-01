丁松筠神父追思會 葉俊榮頒贈身分證

內政部長葉俊榮頒發身分證給丁松筠神父，由他胞弟丁松青代表接受。（北市民政局提供）

光啟社1日舉辦「丁松筠神父追思禮儀」，1970年起，丁松筠就在台灣從事社會服務，長年對台灣的付出和貢獻，使得他在領得身分證前夕辭世，顯得格外令人遺憾痛惜。內政部長葉俊榮及台北市政府民政局長藍世聰代表頒發身分證、戶口名簿及歸化國籍證明給丁松筠神父，讓他在天國成為「正港台灣人」。丁神父胞弟丁松青代表接受，哀傷之餘，讓丁松筠在台身影留下圓滿句點。

在台灣經濟騰飛的年代，丁松筠為社會弱勢的服務，代表著人性溫暖與來自天主的無私和愛。出生於1942年12月2日，1967年來台，在台灣社會安全網尚未建構的時期，丁神父以多才多藝卻又充滿光和熱的感染力和行動力，走遍台灣每一寸土地，一位外國神父，用心貼近台灣人民和土地，丁松筠之所以令人懷念，正源於此。

會教英文的「傑瑞叔叔」留在五、六年級生腦海的，還不止於此。他是歌手，也是演員；他以吉他和音樂來安慰許多難民和弱勢族群受傷的心靈，他奔走世界各地募款，為弱勢發聲，他還拍攝愛滋病友的故事，也拍攝「殺戮戰場的邊緣」榮獲第32屆亞太影展最佳短片。由於丁神父長期經營傳播領域，為本土培育了很多優秀影視人才。

內政部於今年4月21日許可他歸化我國國籍，原訂於6月1日要舉行頒贈國籍證書及身分證儀式，不料在前一日卻傳來神父辭世安息主懷，留下台灣人民對這位用生命付出的神父無限尊崇。

光啟社的員工說，位於敦化南路巷弄的光啟社大樓，是丁松筠當時踏遍美國和歐洲一塊一毛辛苦募款興建起來的，神父的薪水和旅費都是教友奉獻來的，走到鞋子開口笑，也不以為意，只是順手用口香糖將鞋子黏起來，繼續行走募款。

丁松筠生前笑說「自己是美國生產，台灣加工的」，已故作家三毛則說：「台灣是他的家、是他的愛，丁松筠神父是我們同胞。實在不能算是美國人。」

追思會上，台北市政府準備的漫畫作品由葉俊榮和藍世聰一起送給丁松筠弟弟丁松青神父，畫中笑容滿面的傑瑞叔叔，被一群小朋友熱情包圍，後面的101大樓、摩天輪代表北市，晴朗天空中英文字GOSPEL，代表傳福音，藍世聰回想去年協助神父申請歸化國籍時，丁松筠為此還感動落淚。他將青春歲月都奉獻給這片土地，也成為真正愛台灣最寶貴的實例。

(中時)