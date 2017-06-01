金點概念設計獎徵件倒數　立陶宛、土耳其國家首度參賽

土耳其設計師Emre Özsöz報名作品「PEP.」，是專為身障和視障者量身打造的單車。（金點概念設計獎提供）

2017金點概念設計獎徵件倒數中，如同往年參賽者眾多，同時首度有立陶宛、土耳其等國作品參賽，設計概念創新，競爭激烈。

土耳其設計師Emre Özsöz報名兩件單車設計作品，其一「HORSY」是輕便、可摺疊的單車，方便攜帶、轉搭乘大眾運輸使用。另一件「PEP.」，是專為身障和視障者量身打造的單車，前座由下半身癱瘓的身障者掌控龍頭、指引方向，後座為視障或是沒有雙手的身障人士負責腳踏前進，別具巧思。

立陶宛設計團隊BrainMonk投件作品「Elbow卡帶隨身聽」，外觀捨棄錄音機的塑膠殼，採用夾子造型的設計，直接套在磁帶上，便可直接播放音樂，顛覆以往的使用體驗。

2017金點概念設計獎徵件即日起至6月28日17:00截止，將選出「年度最佳設計獎」，每名獲頒新台幣30萬元、獎狀及獎座，總獎金超過100萬。

(中時)