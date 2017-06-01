反歧視同志 女金剛要澳網球場改名
為了同志婚姻的議題，兩大網壇傳奇女將公然摃上了。捷克「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）發表公開信表示，抨擊大滿貫女單冠軍紀錄保持人寇特（Margaret Court）是反同性戀者（homophobe），呼籲以寇特命名的澳網第2球場應該改名。
「我很久以前就不跟她計較了，當她在1990年代說我是個壞榜樣，只因為我是個女同志。但把球場命名為瑪格莉特寇特，就像她有權利這麼做一樣。」娜拉提諾娃說：「寇特不是個了不起的網球員，但也是個反同性戀者。她的諷刺不只是個人意見，而是用實際行動阻止同志族群獲得平等的權利。」
女金剛卯上寇特，幾乎是無可避免的正面對撞。娜拉提諾娃是著名的女同志，74歲的寇特則是基督教徒，反對同志已經數十年，現在還是個牧師。
這次兩位傳奇女將的理念衝突激烈化，是因為寇特將她的反同運動擴大到基督教電台的節目中，上周還在西澳的報紙發表公開信，表示澳洲航空已經成為挺同婚的實際煽動者，應處以停飛處分。
如果只是兩個女人的戰爭也就罷了，但寇特反同的偏激言論，在本周的法網也出現一些反對聲音，現役球王莫瑞（Andy Murray）就是其中之一，也傳出明年1月澳網可能會有球員抵制在寇特球場出賽。
「兩個相愛的人想要結婚，我看不出這有什麼問題。」莫瑞說：「就算是兩個男人，或兩個女人，那也很棒。不關其他人的事。」
今年春節曾參加WTA台灣賽，2011年贏得美網女單冠軍的澳洲女將絲托索（Sam Stosur），也是極早公開同志性向的網球員，則說到了明年澳網，就知道哪些球員想在寇特球場比賽，哪些不想。「我認為每個人都可以有他們的意見，只是我不贊同她（寇特）。」絲托索說。
(中時電子報)
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