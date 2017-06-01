反歧視同志 女金剛要澳網球場改名

女金剛娜拉提諾娃發表公開信呼籲墨爾本國家網球中心將瑪格麗特寇特球場改名。（美聯社資料照）

為了同志婚姻的議題，兩大網壇傳奇女將公然摃上了。捷克「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）發表公開信表示，抨擊大滿貫女單冠軍紀錄保持人寇特（Margaret Court）是反同性戀者（homophobe），呼籲以寇特命名的澳網第2球場應該改名。

「我很久以前就不跟她計較了，當她在1990年代說我是個壞榜樣，只因為我是個女同志。但把球場命名為瑪格莉特寇特，就像她有權利這麼做一樣。」娜拉提諾娃說：「寇特不是個了不起的網球員，但也是個反同性戀者。她的諷刺不只是個人意見，而是用實際行動阻止同志族群獲得平等的權利。」

寇特（左）是四大賽女單冠軍紀錄保持人，舉辦澳網的墨爾本國家網球中心也用她的名字來替第2球場命名。（美聯社資料照）

女金剛卯上寇特，幾乎是無可避免的正面對撞。娜拉提諾娃是著名的女同志，74歲的寇特則是基督教徒，反對同志已經數十年，現在還是個牧師。

這次兩位傳奇女將的理念衝突激烈化，是因為寇特將她的反同運動擴大到基督教電台的節目中，上周還在西澳的報紙發表公開信，表示澳洲航空已經成為挺同婚的實際煽動者，應處以停飛處分。

如果只是兩個女人的戰爭也就罷了，但寇特反同的偏激言論，在本周的法網也出現一些反對聲音，現役球王莫瑞（Andy Murray）就是其中之一，也傳出明年1月澳網可能會有球員抵制在寇特球場出賽。

「兩個相愛的人想要結婚，我看不出這有什麼問題。」莫瑞說：「就算是兩個男人，或兩個女人，那也很棒。不關其他人的事。」

今年春節曾參加WTA台灣賽，2011年贏得美網女單冠軍的澳洲女將絲托索（Sam Stosur），也是極早公開同志性向的網球員，則說到了明年澳網，就知道哪些球員想在寇特球場比賽，哪些不想。「我認為每個人都可以有他們的意見，只是我不贊同她（寇特）。」絲托索說。

(中時電子報)