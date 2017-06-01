妥瑞症女大生，奪全大運七項全能金牌

高師大學生蔡品誼患有妥瑞氏症、過動症、學習障礙，但文武全才，今天獲校長吳連賞頒獎表揚。（圖/高師大提供）

這個女大學生有夠棒！國立高雄師範大學特殊教育學系一年級學生蔡品誼，同時患有妥瑞氏症、過動症、學習障礙，但她發揮異於常人的意志力，透過運動克服多重障礙，更奪下全大運一般女生組七項全能金牌，今(1)天校長吳連賞親自頒獎表揚，直誇蔡品誼的故事，足以成為年輕人表率。

蔡品誼回憶說，因為罹患多重障礙，從小到大，她經常要跑醫院，生活中也常遇到別人不友善的對待，有次搭火車，妥瑞氏症發作，無法控制地發出一些奇怪聲音，結果旁人以為她故意在作怪，會故意推她、或用異樣眼光看她，她雖然默不作聲，但心中其實很難過。

她說，國小五年級經過醫師檢查確定，家人才知道她罹患妥瑞氏症、過動症、學習障礙；喜歡運動的她表示，只有在運動時，才可以感覺身體是沒有病痛的，由於運動是對妥瑞症的良藥，也造就她對運動的熱愛。

教練金湘斌、導師劉萌容皆認為，蔡品誼的勇敢與毅力，讓所有認識她的人都感動不已，練習時她必須比一般人花更多時間及精力，但她總是正向面對，偶爾遭遇挫折時，她也會大哭發洩，然後主動找老師談心，談完後繼續投入練習，相當懂得如何為情緒找宣洩出口。

校長吳連賞今天親自表揚蔡品誼，他說，今年全大運，高師大共囊括4金1銀2銅，蔡品誼就包辦其中1金1銀，而且她不只運動成績亮眼，學科也名列前茅，堪稱「文武兼備」，簡直就是現代年輕人的楷模。

(中時)