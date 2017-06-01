虛擬實境融入教學 北市今年目標10校加入
「虛擬實境（VR）」技術日新月異，電玩或產業界已有不少運用的實例。台北市教育局首創「VR融入教學社群」，鼓勵老師加入社群，一起討論、設計教材，例如有體育老師藉VR技術教授羽球雙打，也有國文老師和故宮合作，使用VR器材讓學生臨摹草書字帖。
教育局綜合企畫科長諶亦聰說明，配合學校、老師能力，目前每年補助30萬元給仁愛國中、富安國小添購VR設備，其他學校也可借用。至於最重要的教材內容，希望今年參與跨校教學社群的老師人數能翻倍達30人、補助校數達10校，讓教材數量從現有的12套達到30套。
諶亦聰舉例，位在社子島的富安國小有不少弱勢學生，學習動力較都會區學生低，但利用VR學習天文知識時，「彷彿置身在宇宙」，對星星的位置、日食或月食等天文知識，更有動力去了解，也更加深印象。
仁愛國中體育老師楊昌珣則在將VR融入羽球雙打課程。他說，先將360度攝影機架在球網前，拍下搭擋間如何配合默契、跑位；上課時，再讓戴著VR摺疊眼鏡的學生直接上Youtube「VR觀看模式」收看，如此一來，比起老師單純講解，學生專注力與興趣，都有所提升。
此外，也有國中國文老師與故宮合作，使用VR器材，讓學生臨摹懷素的《自敘帖》。楊昌珣說，學生需感受草書的「意境和瀟灑」，再以全身動作操作器材、「以人的身體為筆為墨」，才能寫出立體的字。
(中時)
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