強烈梅雨來襲 台南深夜嚴防豪大雨
台南市今天陸續降下多場間歇性大雨，根據中央氣象局預測，台灣從今天起，會有強烈梅雨鋒面帶來西南氣流，而且，未來幾天恐有豪大雨，雨勢不容小覷，尤其台南地區估計深夜後將有大雨，提醒民眾注意。
台南市長賴清德也在臉書提醒民眾做好防災準備，他表示，台南山區雨量預計會達到200-350毫米，消防、水利、工務及相關局處及公所已經提早因應，檢查水路、整備抽水站，布置抽水機具、沙包，進行各項防汛作為，也籲請民眾做好防災準備，減少損失。
中央氣象局南區氣象中心觀測，截至下午4時，台南37個行政區都有降雨，其中，又以南化山區雨勢最大，南化羌黃坑累積雨量47毫米居冠，其次是南化北寮43毫米、龍崎崎頂39毫米。
南區氣象中心表示，台南深夜雨勢將變大，明天及週六雨勢最明顯，雨勢要到4日才開始減緩，但民眾進出山區仍須留意大雨。
(中時)
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