天文迷注意! 今年最小滿月9日現身

台北市立天文館表示，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，滿月的大小也會隨著與地球間距離的遠近而有所不同，6月9日正是今年最小的一次滿月，比12月3日的最大滿月足足小了13%左右。

另外，最近在清晨的東方天空有顆超級亮星，即使在天色微亮後仍然光芒耀眼，天文館指出，金星將在6月3日到達最容易觀察的「西大距」位置，如果透過20倍以上的望遠鏡觀察，會發現此時的金星竟像弦月一樣，是出乎意料的半圓形。

(中時)