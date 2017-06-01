輕熟女嫁不出去 遭人蛇集團鎖定仲介假結婚
移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊於近日偵破以曾姓男子為首的假結婚人蛇集團案，查出該集團專門媒介經濟條件差的30多歲適婚輕熟女，以免費招待到大陸旅遊名義，和特定陸籍男子假結婚，因訪查時發現假老婆和假老公沒有同居事實，經交叉比對多方說詞，才破獲此案，已分批將主嫌等13人移送法辦。
嘉義縣專勤隊分隊長黃仲傑表示，有別一般假結婚集團多半是找台灣男人當人頭，曾姓主嫌和長年在大陸的哀姓女子合謀，由主嫌女友尋找人頭老婆配合演出，透露目前法辦的人頭配偶共4女1男，經濟狀況都不好，有假老婆甚至領有殘障和中低收入補助。
黃仲傑指出，曾姓主嫌找到人頭老婆後，就招待她們到大陸旅遊，同時哀女也早就安排多名想來台打工的陸籍男子在對岸等待，甚至租公寓給他們住，等到人頭老婆抵達，就辦理結婚手續，返台後再由人頭老婆向移民署及戶政機關申請入境及登記結婚，從招募、出國、遊說到辦理登記，該集團分工十分細密。
專勤隊透過交叉比對相關資料，發現國人丁女等5人都是為曾男、許女所介紹，高度懷疑是假結婚集團，經深入清查偵辦，陸續通知人頭配偶到案說明，並交叉比對多方說詞，才突破心防，人頭老婆主動招認是透過曾男仲介才和陸籍男子假結婚，全案並依偽造文書等罪移送嘉義地檢署偵辦。
(中時)
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