29人捐髮助癌友 有人不捨忍淚：可以幫助別人

高雄市中正國小管、國樂班學生及校友等29人今天捐髮，供癌友製作假髮，圖為3對姊妹檔拿著她們剛剪下的長髮，劉佳儀（左起）與劉馥綾、林念蘋與林佳卉、陳謦瑜與陳敏慈。（呂素麗攝）

高雄市中正國小管、國樂班學生及校友等29人今天捐髮，供癌友製作假髮，立委林岱樺（左2起）、副市長許銘春 、衛生局長黃志中等人充當美髮師，剪下第一刀。（呂素麗攝）

高雄市中正國小管、國樂班學生及校友等29人今天捐髮，供癌友製作假髮，癌症希望基金會一下子收到好多束長髮 。（呂素麗攝）

捐髮前學生個個正襟危坐。（呂素麗攝）

高雄市中正國小國樂班導師藍文伶也陪學生捐髮。（呂素麗攝）

高雄市中正國小管、國樂班學生及校友等29人今天捐髮，林念蘋（右起）與妹妹林佳卉、表姊鄭秀貞一起捐髮。（ 呂素麗攝）

崎莎琪生物科技公司旗下設計師也全力協助活動，現場義剪，圖為設計師莊沛蓁為捐髮學童義剪。（呂素麗攝）

高雄市大同醫院今天有1場29人齊捐髮、供癌友製作假髮的感人畫面，中正國小國樂及管樂班畢業生和老師、家長及醫護人員一起捐髮，作為自己的畢業禮物；有學童當長髮被剪下的剎那，流露出不捨的神情，眼淚都快掉下來，不過，仍樂觀的說，可以幫助別人就不會傷心了。

陪女兒廖芷茵一起捐髮的家長郭文香說，女兒很寶貝她的頭髮，平常每修1次頭髮就哭1次，但她認為，捐髮很有意義，鼓勵女兒捐髮，可以幫助病友，女兒雖然捨不得，還是勇敢的捐出長髮。

捐髮傳愛活動以中正國小國樂班及管樂班6年級學生為主，也有畢業校友、家長，後來國樂班導師藍文伶及大同醫院4位醫護人員也加入。

捐髮有3對姊妹檔，有念大仁國中的林念蘋與中正國小國樂班6年級的妹妹林佳卉、青年國中的劉佳儀與中正國小國樂班的妹妹劉馥綾，及中正管樂班的姊妹陳謦瑜與陳敏慈，林家姊妹還找念鳳山高商高3的表姊鄭秀貞一起捐，而母女檔則有郭文香與廖芷茵。

林佳卉把留了5年的長髮捐出，她說，剪髮後感覺脖子後空空的，會捨不得，不過，可以幫助病友做假髮，就不會傷心了。

國樂班小6劉馥綾捐出留了4年的頭髮，她說，去年決定要捐髮就特別照顧頭髮，洗完並護髮，希望提供給癌友更柔順的髮絲。

發起這項捐髮活動的國樂班家長鄭淑文說，她曾在網路看到捐髮影片很有意義，特地聯合管樂班學生及家長一起響應。

國樂班導師藍文伶說，當了13年老師，第1次陪孩子們一起捐髮，很感動。

癌症希望基金會高雄希望小站組長陳玉蓮說，1年全台大約需要1000頂假髮提供給癌友租借，經過整理挑選，平均約5人的髮量可以製作一頂假髮，1年要有5000人捐髮才足夠，目前都有民眾主動捐髮，數量夠用。

市府副市長許銘春、立委林岱樺、衛生局長黃志中等人今天也充當美髮師，為學童剪下第1刀。

為了完成小朋友的心願，崎莎琪生物科技公司旗下設計師也全力協助活動，今天現場義剪

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大同醫院院長吳文正說，該院癌症中心現場提供癌症衛教宣導、篩檢，希望透過不斷地宣導，讓民眾能正視癌症，早期篩檢、早期治療則可早日康復。

(中時)